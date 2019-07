ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia v ČR

Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). Do konce roku se ČEZ rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na úterním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, které je základní surovinou pro výboru autobaterií. Je v našem zájmu, aby získ z jeho možné těžky zůstal co nejvíce v Česku.

Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a s tím spojených baterií poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Před sněmovními volbami se téma těžby lithia v Česku stalo jedním z hlavních motivů předvolební kampaně.