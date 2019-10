ČEZ chce prodat elektrátnu Počerady

Energetická společnost ČEZ plánuje nyní prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Zájem o koupi má společnost Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Do roku 2040 pak chce odstavit většinu svých uhelných zdrojů. Jejich instalovaný výkon klesne z dnešních 6,2 gigawattu (GW) na 0,7 GW, což je výkon nového bloku v elektrárně Ledvice. Zástupci firmy to uvedli na páteční tiskové konferenci v sídle společnosti v Praze.