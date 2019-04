CEVRO: ČR zaostává v rozšíření pevného internetu i jeho rychlosti

Česko zaostává v pevném připojení domácností k internetu. Zatímco v ČR je asi 80,5 procenta domácností připojených k pevnému internetu, v EU je to o 6,5 procentního bodu více. V rychlosti optického internetu je ČR až na 48. místě na světě. Budování nových rychlých optických přípojek brání zejména zdlouhavé stavební řízení a nedostatečná spolupráce obcí a měst s operátory. Vyplývá to ze studie CEVRO Institutu. Ve 40 procentech případů je rychlost internetu v domácnostech nižší než 30 Mbit/s. Více než 100 Mbit/s využívá jen 14 procent domácností. Souvisí to s tím, že v Česku převládají pomalejší přípojky xDSL a Wi-Fi. Nejrozšířenější je internet přes metalické telefonní linky xDSL s podílem 23 procent a stejný podíl má i Wi-Fi. Kabelový internet využívá 19 procent domácností a optické připojení, které nabízí dostatečnou rychlost a kapacitu, má podíl 15 procent. Pevný internet využívající mobilní síť LTE má 12 procent domácností.