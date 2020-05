Cestovatel: Díky změně trasy Tatry jsme lépe poznali Turecko

Opatření kvůli koronaviru zdržela členy expedice Tatra kolem světa 2 v Turecku. Nucenou pauzu však zvládají dobře, využili ji k procestování země. V rozhovoru pro ČTK to řekl člen expedice Marek Havlíček. Tatra vyrazila z Prahy v únoru. Tříletá cesta má vést přes 69 zemí pěti kontinentů. "Asi nejsilnější pro náš tým bylo, když nás tam odchytil Emre, spolumajitel rodinné restaurace. Rodina se nás ujala, poskytli nám parkoviště před restaurací," uvedl Havlíček a dodal: "Hlavně pro nás ale každý den uspořádali nějaký výlet. Jeli jsme se podívat do dalších rodin, k pekařům, do mešity." Poznamenal, že Sinop patří k nejméně "nakaženým" oblastem v Turecku, řada restrikcí kvůli koronaviru tam neplatí. Podle jeho slov se expedici daří získat důvěru místních i díky potvrzení o zdravotních kontrolách, kterými v Turecku prošli.

Cesta jihem a východem země byla podle Havlíčka náročnější. "Kvůli arménským hranicím i silné epidemii nás odevšad vyháněli. Šli jsme po ulici, přišli tajní policisté a začali nás kontrolovat. Odvedli nás na policii a tam nás testovali. Večer jsme zaparkovali na parádním místě, přijeli vojáci a vyhnali nás z města s tím, že není bezpečné tam kempovat. Nebo nás vyhnali kvůli tomu, že jsme za městem," popsal cestovatel. "Když se to stalo popatnácté, tak už jsme propadali trudnomyslnosti." Posádka nedávno řešila i opravu Tatry. "Oslovili jsme místní komunitu Čechů a Slováků, zda neviděli Tatru na vrakovišti. Tyto součástky jsou na autě od roku 1983 stejné. Někdo našel auto asi 200 kilometrů daleko. Posádka čeká na 22. květen, kdy se má otevřít hranice s Gruzií.