Čeští zemědělci si rozdělí dotace za zhruba 32 miliard, převážně z EU

Zemědělci si na obhospodařovanou plochu a chov zvířat rozdělí dotace za zhruba 32 miliard korun, převážná část peněz pochází z evropských fondů. Souhrnnou žádost o dotace si podalo téměř 31 tisíc zemědělců, tedy skoro všichni v ČR, včetně holdingu Agrofert. ČTK to řekla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková. Jde o takzvané nárokové dotace. Peníze pro první žádosti se začnou vyplácet letos na podzim, celková výplata potrvá zhruba do léta příštího roku. Peníze budou moct zemědělci využít například na pěstování brambor, ovoce, zeleniny, chmele a chov krav, ovcí nebo koz na pastvě.

SZIF minulý týden pozastavil dotace pro holding Agrofert poté, co české úřady obdržely druhou předběžnou auditní zprávu z Evropské komise, v níž se řešil možný střet zájmů premiéra Babiše (ANO). První audit se týkal dotací pro průmyslové podniky holdingu, druhý takzvaných nenárokových dotací pro zemědělce, za které si mohou pořídit třeba techniku. Na dotace podle unijních auditorů ztratil holding nárok v únoru 2017, kdy se zpřísnil český zákon o střetu zájmů. Babiš převedl Agrofert před více než dvěma lety do svěřenských fondů. V reakci na návrh auditní zprávy o zemědělských dotacích uvedl, že se chová podle toho, jak mu ukládá novela o střetu zájmů, zvaná lex Babiš. Podobně fond rozhodl u podniků rodiny ministra Tomana a dotací pro ně vyplácených po 2. srpnu 2018. Toman ale odmítl, že by se zpráva EK týkala jeho střetu zájmů. Česko bylo podle něj požádáno, aby vysvětlilo a doložilo postupy. Podle ministra jsou v návrhu auditu chyby.