Čeští vojáci se v Afghánistánu zatím nevrátili do patrol

Čeští vojáci v Afghánistánu se po útoku, při němž sebevražedný atentátník zabil tři jejich spolubojovníky, zatím nevrátili do společných hlídek v okolí základny Bagrám. Plyne to z dnešní odpovědi armádního generálního štábu na dotaz ČTK. O návratu do společných patrol rozhoduje místní vedení spojeneckých vojsk. Vojáci nejezdí mimo základnu v Bagrámu od neděle, kdy při sebevražedném útoku zemřeli Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25). Cílem armády je, aby se vojáci co nejdříve vrátili ke standardu.

Pohřeb Martina Marcina, který se stal obětí atentátníka v Afghánistánu, bude v úterý ve 12:00 Chomutově. Obřad se uskuteční v kostele sv. Ignáce z Loyoly. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Město také u kostela zřídilo pietní místo. "Martin pocházel z Chomutova, narodil se zde a žil, než byl pracovně převelen k posádce do Tábora. Uvažoval i o tom, že se do Chomutova vrátí," řekla dnes ČTK Marcinova teta Martina Jírová. Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Kdy a kde se uskuteční pohřeb Patrika Štěpánka, zatím není známo.