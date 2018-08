Čeští vojáci chtějí v Afghánistánu dopadnout strůjce útoku

Česká armáda chce v Afghánistánu dopadnout strůjce sebevražedného útoku, při kterém zahynuli tři čeští vojáci. Pomáhat jim budou koaliční partneři ze spojeneckých sil. České televizi to řekl náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata. Podle televize plánuje armáda ke hledání kompliců útočníka využít hlavně vojáky, kteří již v Afghánistánu jsou. "Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu," řekl Opata ČT. Podle něj to bude stát měsíce úsilí analytických a zpravodajských týmů. Uvedl také, že mezi českými vojáky na základně v Bagrámu není nikdo, kdo by se chtěl předčasně vrátit domů.