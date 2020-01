Čeští vojáci by mohli posílit protiteroristickou operaci v Africe Až 60 českých vojáků by mohlo působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh ministerstva obrany nejdřív musí schválit vláda a Parlament. Operace Barkhane byla zahájena 1. srpna 2014. Česká republika společně s dalšími evropskými zeměmi obdržela nabídku Francie, jež ji vede, k vojenské účasti. Vyplývá to z předkládací zprávy, kterou má ČTK k dispozici. O možném zapojení českých vojáků do operace v pondělí informoval deník Právo. Vojáci by v regionu při operaci měli být ode dne schválení Parlamentem do konce roku 2022. Náklady ministerstvo odhadlo minimálně na 598 milionů korun, hrazeny mají být z rozpočtu úřadu.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali, vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Souběžně s misí EU má v Mali také svou misi Organizace spojených národů. Ta si klade za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků.