Čeští vědci mají 3D model zatopené jeskyně

Tým geofyzika Jiřího Šindeláře vytvořil 3D sken zatopeného patra jeskyně, vědci tvrdí, že jako první v Evropě. Jde o Chýnovskou jeskyni na Táborsku. Geofyzici a speleopotapěči zmapovali patro zatopené jeskyně, 220 metrů členitých chodeb s převýšením 46 metrů. Model je tak přesný, že další odborníci se mohou díky němu zajímat o minerální či horninové složení podzemí i vznik jeskyně, řekl novinářům Šindelář. Chýnovská jeskyně objevená v roce 1863 má zatopené patro, objevené v 80. letech 20. století. Vědci nevěděli, zda původní mapy nejsou zkreslené. Přesnost digitálního modelu je v desítkách centimetrů, v části nejvzdálenější od místa ponoru je rozdíl proti původní mapě 50 metrů.

Na světě je dnes podle Šindeláře mnoho desítek kilometrů objevených jeskyní, které nejsou zmapované. "Tohle je průlomová záležitost. Není to tak, že bychom byli první na světě, kdo se problematikou zabývá: v posledních dvou letech je velký rozmach fotogrammetrických metod. Ale v České republice a Evropě je to první zatopená jeskyně, která je tímto způsobem zdokumentovaná. Vznikla digitální kopie jeskyně," řekl Šindelář. Chýnovská jeskyně je zdrojem pitné vody. Objevil ji v roce 1863 Vojtěch Rytíř, když mu spadlo kladivo do rozsedliny ve skále.