Čeští vědci budou ve vesmíru hledat druhou planetu Zemi

Čeští vědci se budou podílet na misi Plato Evropské kosmické agentury (ESA), která bude od roku 2026 ve vesmíru hledat druhou planetu Zemi. Tým z Astronomického ústavu Akademie věd ČR bude vyvíjet software na zpracování a vyhodnocování dat. Mise se zaměří na výzkum a hledání zejména kamenných planet, které obíhají kolem hvězd podobných Slunci a nacházejí se v takzvané obyvatelné zóně. V tiskové zprávě o tom informoval Astronomický ústav AV ČR. "Jednou z velkých otázek je, zda existuje ve vesmíru život mimo Sluneční soustavu. Mise Plato by měla objevit planety podobné Zemi a vzhledem k tomu, že to zde se životem funguje celkem dobře, dá se předpokládat, že na podobné planetě mimo naší soustavu to může být stejně nebo by tam mohl být i život," sdělil ČTK vedoucí českého týmu Petr Kabáth. Pro 26 kamer, kterými bude sonda Plato vybavena, má jeho tým zajišťovat 33 kontejnerů, které musí být odolné vůči otřesům a splňovat vysoké požadavky na čistotu. Dodavatel kontejnerů bude vybrán z českých firem na základě výběrového řízení vypsaném agenturou ESA. Česká účast bude podpořena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy příspěvkem ve výši 840.000 eur.

Vědci očekávají,že najdou další tisíce hvězd a několik desítek planet podobných planetě Zemi. Kromě toho chtějí podle Kabátha vědět, kolik je planet ve vesmíru, jaké jsou a jak vznikají.