Čeští vědci budou mapovat zvířata v konžské divočině

Tým českých vědců v neděli odlétá do Konga mapovat populaci zvířat v pralese na jeho severozápadní hranici s Gabonem. Míří do oblasti, která je dosud divočinou, v budoucnu však do ní vstoupí těžaři dřeva. Poznatky z expedice přispějí k přípravě migračních koridorů pro zvířata. Češi na projektu spolupracují se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). ČTK to řekl zoolog Tomáš Jůnek. Vědci během první, osmidenní, etapy umístí 60 ze 180 plánovaných fotopastí. Finančně expedici podpořil Nadační fond Neuron na podporu vědy v rámci Expedice Neuron.