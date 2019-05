Čeští středoškoláci uspěli na celosvětové vědecké soutěži v USA

Dvě třetí místa získali čeští středoškoláci na nejprestižnější celosvětové vědecké soutěži žáků do 20 let Intel ISEF. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo školství. Jubilejní 70. ročník celosvětové soutěže středoškolských vědeckých projektů Intel International Science and Engineering Fair se konal minulý týden v americkém Phoenixu ve státě Arizona. Více než 1700 studentů z téměř sedmdesáti zemí světa soutěží v patnácti oborech od přírodovědných přes technické až po humanitní. Jejich projekty pak posuzuje téměř 1200 špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelovy ceny. Česká delegace byla letos složena ze tří autorů odborných prací z oborů chemie, geologické vědy a zdravotnictví. Tereza Gistrová z Gymnázia Zlín získala třetí místo v kategorii chemie a Alexandr Zarivnij z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci obsadil třetí místo v kategorii zdravotní vědy. Soutěže se dále zúčastnil také Vojtěch Hýbl z Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Podle ministerstva je už účast v soutěži velkým úspěchem. Účastníci musí absolvovat různé národní a regionální soutěže, do kterých se každoročně přihlásí kolem sedmi milionů středoškoláků z celého světa. V jednotlivých oborech soutěží přibližně 80 projektů.