Čeští skauti představí v USA boj svých předchůdců s totalitou

Téměř pět stovek českých skautů a skautek se zúčastní světového jamboree, které v pondělí začíná ve Spojených státech. Do zámoří tak vyrazí nejpočetnější česká výprava v historii. Na samotné setkání skautů, které letos organizují společně Mexiko, Kanada a USA, se chystá na 45.000 mladých lidí ze 150 zemí světa. Informovala o tom mluvčí Junáka Barbora Trojak. Češi jedou na jamboree s mottem "Unbreakable" (Nezlomný), které charakterizuje boj českého skautingu proti nacistické a komunistické totalitě ve 20. století. Čeští skauti si letos připomínají 30 let od obnovy svého hnutí a současně nejdelší éru svobodného fungování ve své historii. Za patrony svých oddílů, v nichž budou v USA působit, si Češi vybrali odbojáře a někdejšího náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera, bývalého disidenta a prezidenta Václava Havla, režiséra Miloše Formana nebo Dagmar Skálovou, která byla za organizaci protikomunistického odboje skautských skupin téměř 16 let vězněna.