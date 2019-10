Čeští politici litují odložení schválení brexitové dohody

Premiér Andrej Babiš (ANO) lituje sobotního rozhodnutí britského parlamentu, který odsunul schválení brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Doufá, že britská vláda co nejdřív vyjasní další postup. Předseda opoziční ODS Petr Fiala rovněž lituje, že se v sobotu situaci nepodařilo vyřešit. "Toho velmi lituji a doufám, že britská vláda nyní co nejdřív vyjasní další postup. A Boris Johnson trvá na tom, že o prodloužení nepožádá, takže nezbývá než doufat, že britský parlament za týden stihne domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody. EU chce brexit s dohodou a ne tvrdé vystoupení na Halloween," sdělil ČTK premiér Babiš. "Věřme, že Boris Johnson nakonec prosadí své řešení," uvedl předseda ODS Fiala. I podle něj Česko potřebuje brexit s dohodou. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že rozhodnutí britského parlamentu opět potvrdilo, že nekonečný příběh brexitu pokračuje dalšími peripetiemi.