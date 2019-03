Čeští podnikatelé jednali v Ománu o spolupráci v řadě odvětví

Objednávku pobytu pro ománské klienty v českých lázních či účast v tendru na dodávku polohovatelných lůžek pro největší nemocnici v ománské metropoli Maskatu přinesla končící mise českých podnikatelů do Ománu. Přes tři desítky českých podnikatelů doprovázely do Ománu předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. "Bylo potěšující se osobně přesvědčit, jak dobré renomé české firmy v Ománu mají. Český průmysl má zkrátka co nabídnout, ať již v oboru nových technologií, zdravotnického průmyslu nebo stavebnictví," řekl viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci do Ománu vedl. Ománští představitelé například projevili zájem i o spolupráci s českými firmami při modernizaci jednoho z tamních regionálních letišť.