Čeští hokejisté nastoupí na MS proti Rakousku, postup už mají jistý

S jistotou postupu do čtvrtfinále play off nastoupí v neděli čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě do předposledního utkání skupiny B proti Rakousku. To je na tom podobně jako páteční soupeř Čechů Itálie. Rakušané nezískali z pěti zápasů ani bod a mají nelichotivé skóre 6:28. Zápas na Zimním stadionu Ondreje Nepely začne v 16:15. Jistotu účasti ve vyřazovacích bojích ještě před dvěma závěrečnými zápasy ve skupině proti Rakousku a Švýcarsku dalo českému týmu sobotní vítězství Ruska nad Lotyšskem (3:1). V utkání s Rakušany tak mohou trenéři hledět na vypilování některých detailů, případně zkusit i varianty složení útoků.

S Rakušany hráli čeští hokejisté během přípravy na světový šampionát v rámci Euro Hockey Challenge. Nejprve 10. dubna ve Znojmě vyhrál český tým 3:1, při odvetě na ledě soupeře o tři dny později v Linci ale rozhodl až v nastavení (5:4 po samostatných nájezdech).