Čeští hokejisté jsou po výhře nad Německem 5:1 v semifinále MS

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě Německo 5:1 a poprvé od roku 2015 si na šampionátu zahrají o medaile. O svém vítězství rozhodli v poslední třetině, do ní byl stav 1:1, když Němci dali gól po chybě brankáře Partika Bartošáka. Dva góly dal Kovář, po jednom přidali Voráček, Kubalík a Palát. Podle kapitána Jakuba Voráčka Češi navzdory výsledku nepředvedli ideální výkon. "Určitě to nebyl ná nejlepší zápas, my jsme měli nohy v písku. Ale věděli jsme, že to uhrajeme vůlí, že když neuděláme nějakou chybu, ty góly dáme. Byli jsme trpěliví a napadalo to tam," řekl. Trenér Miloš Říha ocenil, jak jeho svěřenci zvládli v souboji s Německem roli favoritů. Věří, že tým má sílu i na úspěch v semifinále proti Kanadě. "Byl to kolektivní výkon od prvního hráče do posledního. Navíc disciplinovaný, nebyli jsme tolik vylučovaní a to bylo nesmírně důležité," řekl Říha novinářům.

Češi se v sobotu od 19.15 utkají v semifinále s Kanadou, která otočila utkání se Švýcarskem na 3:2 v prodloužení.