Čeští házenkáři postoupili na mistrovství Evropy

Čeští házenkáři v pátém z šesti zápasů kvalifikační skupiny podle předpokladů zvítězili na palubovce posledního Finska 26:24, připsali si čtvrtou výhru do tabulky a s předstihem získali jistotu účasti na lednovém šampionátu. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše ve středu ve městě Vantaa vedli v druhé půli až o sedm branek, ale v závěru se o triumf strachovali. S kvalifikací se český celek rozloučí v neděli v Ostravě proti Bosně a Hercegovině a bude hájit vítězství ve skupině. To by reprezentantům vyneslo lepší pozici při losu Eura, který proběhne 28. června ve Vídni. Češi vedou tabulku o dva body před Běloruskem a Bosnou a k udržení prvního místa si mohou dovolit i porážku o jednu branku, případně o dvě, pokud dají aspoň 34 gólů.