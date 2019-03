Čeští europoslanci: Kolem brexitu pokračuje chaos a politikaření

Druhé hlasování britských poslanců o brexitové dohodě sledovali i čeští členové Evropského parlamentu (EP), kteří po další masivní porážce premiérky Theresy Mayové hovoří o chaosu a selhání předsedkyně britské vlády. Například podle Pavla Svobody (KDU-ČSL) by mohl britský parlament příště zkusit hlasovat o zrušení brexitu, Kateřina Konečná (KSČM) se nyní ptá, zda je Česká republika připravena na odchod Británie z Evropské unie bez dohody. "Chaos brexitu bohužel po dnešním druhém odmítnutí dohody o podmínkách odchodu v britském parlamentu pokračuje. Nedovolme nikdy něco podobného v naší zemi," napsal na twitter další z českých europoslanců Jiří Pospíšil (TOP09).

Britští poslanci by měli ve středu a ve čtvrtek hlasovat o variantách brexitu bez dohody a odkladu vystoupení z EU. Na variantu britského odchodu z unie bez dohody se Česko, podobně jako další členské země EU, připravuje již několik měsíců. Schválen už je například zákon, který by zajistil zachování práv Britů žijících v ČR do konce příštího roku.

České firmy, které se aktivně připravují na odluku Velké Británie od EU, hledají alternativní dodavatele, odběratele i zaměstnance na starém kontinentu. Firmy se začaly také předzásobovat alespoň na tři až čtyři měsíce dopředu. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory mezi jejími členy. Plánovaným termínem brexitu je 29. březen. Stále ale není jasná jeho forma, ani to, zda Británie na konci tohoto měsíce EU skutečně opustí. Některé firmy už také informovaly své odběratele v Británii o tom, že kvůli pravděpodobným problémům s dodávkami nebudou schopné garantovat dohodnuté termíny.