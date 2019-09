Čeští basketbalisté si poradili s Turky a na MS si zahrají v osmifinále

Čeští basketbalisté při premiérové účasti na mistrovství světa v Číně postoupili do osmifinále, v závěrečném utkání základní skupiny porazili Turecko 91:76. Výběr trenéra Ronena Ginzburga si navíc zajistil účast v kvalifikaci o postup na olympijské hry. Reprezentaci nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde se bude hrát osmifinálová skupina. Český tým do ní postoupil z druhého místa tabulky, z prvního prošli obhájci titulu Američané.