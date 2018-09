Čeští basketbalisté se po 37 letech představí na světovém šampionátu

Čeští basketbalisté dosáhli v neděli historického výsledku a poprvé v samostatné historii si zahrají mistrovství světa, na kterém naposledy startovalo v roce 1982 tehdejší Československo. Postup na světový šampionát v Číně si zajistili už čtyři kola před koncem kvalifikace výhrou v Bosně a Hercegovině 85:80. Podle trenéra Ronena Ginzburga rozhodně nehrozí, že by si čeští basketbalisté jeli do Číny jen užít. Naopak tam chtějí potvrdit svůj vzestup a nabrat zkušenosti, které by rád zúročil na mistrovství Evropy 2021, které má Česká republika spolupořádat.