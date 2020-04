Čeští atleti litují zrušení mistrovství Evropy

Čeští atleti litují zrušeného mistrovství Evropy a přemítají, jak naložit se sezonou bez vrcholné akce a s nejistými vyhlídkami na mezinárodní závody. Překážkářka Zuzana Hejnová a mílař Jakub Holuša doufali, že se ME jen posune o rok a uskuteční se příští léto po olympijských hrách, jak se to plánovalo letos. To ale podle pořadatelů nebylo možné.

Francouzští organizátoři po dohodě s evropskou federací zrušili ME bez náhrady vzhledem k nejistému vývoji šíření nemoci covid-19. Šampionát se měl uskutečnit od 25. do 30. srpna na stadionu Charléty. "Bohužel se to rozhodnutí dalo očekávat. Mrzí mě to. Mohl být aspoň jeden vrchol, ke kterému bychom směřovali," řekl ČTK oštěpařský vicemistr světa z roku 2017 Jakub Vadlejch.