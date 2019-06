Bankám a spořitelnám v Česku stoupl v prvním čtvrtletí zisk. Vyplývá to z předběžných dat, která zveřejnila Česká národní banka. Meziročně tak získaly o 128 milionů korun víc, a to hlavně díky finanční a provozní činnosti nebo úrokovým výnosům. Naopak výnosy z poplatků a provizí klesly, a to o 113 milionů na víc než jedenáct miliard korun. V České republice je aktuálně 51 bank a spořitelen.