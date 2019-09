Český tenista Forejtek vyhrál grandslamovou juniorku US Open v New Yorku

Český tenis má po osmi letech vítěze grandslamové juniorky. Jonáš Forejtek ve finále US Open porazil domácího Američana Navu 2:1 na sety. Forejtek získal šestý český juniorský singlový titul na grandslamu a je pátým hráčem, který to dokázal. Na US Open uspěl v roce 2006 Dušan Lojda, Jiří Veselý slavil na Australian Open v roce 2011 a David Škoch ve Wimbledonu 1992. Dvakrát uspěl Ivan Lendl, juniorský šampion z Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978 .

Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.