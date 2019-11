Český rozhlas pořádá unikátní konferenci k 30. výročí revoluce, sezval významné osobnosti roku 1989

Evropa bez Železné Evropy aneb 30 let svobody - je název unikátní konference, kterou v nové budově pražského Národního muzea pořádá Český rozhlas. Její účastníci patří mezi významné postavy konce osmdesátých let minulého století, kdy ve střední a východní Evropě padl komunismus. O této události a následujícím vývoji debatují bývalý prezident Václav Klaus, bývalý polský prezident a nositel Nobelovy ceny míru Lech Walesa, diplomatka Magda Vášáryová, expremiér Petr Pithart, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský a další hosté. Cílem konference je přiblížit události roku 1989 zejména mladému publiku, které nemá s pádem komunistického režimu osobní zkušenost. Přímý přenos vysílá Český rozhlas Plus, podívat se na něj mohou lidé také na facebookové stránce této stanice nebo na jejím webu.

Dopolední část o roku 1989 zahájil Michael Žantovský připomínkou Václava Havla. "Václav Havel byl výjimečný nejen statečností, ale také pokorou, s kterou dokázal 40 let snášet příkoří, křivdy a status občana 2. kategorie bez hněvu a nenávisti," uvedl. Český exprezident Václav Klaus ve svém projevu označil pád komunismu za pozitivní a nejdůležitější událost moderních českých dějin. Připomněl, že rok 1989 přinesl svobodu, demokracii, suverenitu a volný trh. Všechny tyto hodnoty ale podle něj nyní ohrožují nové ideologie. Mluvil o nebezpeční multikulturalismu, genderismu a transnacionalismu. Podle něj je obtížné proti těmto ideologiím bojovat, protože nemají jednotící jméno. Bývalý polský prezident Lech Walesa apeloval na hledání nového uspořádání v době globalizace. Komunismus se podařilo porazit, ale je třeba vyřešit nové výzvy jako základy Evropy, její ekonomika a nalezení odpovědi na populismus, řekl Walesa. Diplomatka Magda Vášáryová připomněla, že prožila 40 let v totalitě a 30 v demokracii. „Kolem roku 1980 jsem udělala největší chybu svého života, ztratila jsem naději,“ řekla. "Mladým lidem a studentům vzkazuji: Ať se děje cokoli, nikdy neztraťte naději, že je možný svobodný život a svobodná existence," vzkázala Vašáryová.

Druhá část konference bude věnovaná třiceti letům, které následovaly po listopadu 1989. Mluvit se bude jednak o vývoji v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku - jak usilovaly tyto země o vstup do EU a do NATO, jak se stalo, že ve třech ze čtyř zemí s výjimkou Česka vládly demokraticky zvolené vlády jedné strany a zda je v regionu ohrožen demokratický vývoj, který si lidé tak přáli v roce 1989.

Závěrečné slovo pak bude patřit signatáři Charty 77 a současnému předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému.