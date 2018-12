Český premiér Andrej Babiš by rád urychlil přístupová jednání Srbska do EU

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO doufá v rychlejší přístupová jednání Srbska do EU. Řekl to po setkání se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou v Kramářově vile. Brnabičová poděkovala poděkovala Česku za podporu úsilí Srbska o vstup do EU. Silnou podporu ČR vůči snaze Srbska vstoupit do EU vyjádřil také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který Brnabičovou přijal ve Valdštejnském paláci.

Předsedové vlád jednali také o hospodářské spolupráci obou zemí. Podle Babiše mají české firmy zájem o spolupráci zejména v oblasti obchodu, energetiky a přírodních zdrojů. Zmínil také možnou spolupráci při těžbě lithia, neboť v Srbsku byla objevena ložiska této strategické suroviny a Bělehrad jedná s konkrétními firmami o jejím využití. Česko by podle Babiše mohlo v této oblasti využít srbské zkušenosti. Do Česka přijel také srbský ministr financí Siniša Mali, který se sešel s českou ministryní Alenou Schillerovou (za ANO). Společně podepsali dohodu, podle níž Česko dostane od Srbska 221,7 milionu korun za staré dluhy.