Český odborník: Vakcína proti covidu-19 bude nejdřív na konci roku

Očkování proti covidu-19 bude podle odhadů odborníků dostupné nejdříve na konci letošního roku, pravděpodobněji až v roce 2021. Na odborné konferenci Co víme a nevíme o covidu-19 pořádané Univerzitou Karlovou v Praze to řekl Roman Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Ve vývoji je podle něj asi 120 vakcín, žádná není v poslední fázi testů. "Vakcína se nemůže objevit dříve než ke konci roku, spíše v příštím roce. Je otázka, kdy bude zaregistrovaná a kdy bude dostupná v ČR. Určitě to není otázka několika měsíců," řekl Chlíbek. Podle něj je otázkou, jestli tak bude dříve dostupná vakcína nebo přijde druhá vlna pandemie. Podle virologa Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nový typ koronaviru je velmi dobře adaptován na lidskou populaci. Jeho součástí je i reparační systém, díky němuž se sám opravuje.