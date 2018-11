Český ministr zahraničí uctil v Jeruzalémě oběti holokaustu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček zahájil dvoudenní návštěvu Izraele a Palestiny. Jak oznámil jeho úřad, ministrovy první kroky vedly do jeruzalémského památníku obětem holokaustu Jad vašem. Ministr se do Izraele vydal dva týdny před plánovanou státní návštěvou prezidenta Miloše Zemana. Ministr má v Jeruzalémě navštívit připravovaný Český dům, který prezident slavnostně otevře 27. listopadu. Podle Zemana to má být první krok k budoucímu přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

V plánu ministrovy cesty je jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a zahájení šestého ročníku Česko-izraelského fóra. Petříček má zavítat také do Ramalláhu na Západním břehu Jordánu a jednat tam s palestinským ministrem zahraničí Rijádem Málikím o perspektivě mírového procesu na Blízkém východě a o česko-palestinských vztazích.