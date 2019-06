Český Krumlov zpoplatnil vjezd zájezdových autobusů do města. Za příjezd a odjezd z takzvaného bus stopu zaplatí jeden autobus 1250 korun. Dosud dopravci neplatili nic. Český Krumlov čeká, že letos bude mít z tohoto placeného systému příjmy osm milionů korun. Cestovní kanceláře si již místa rezervují na webu. ČTK to řekla mluvčí radnice Petra Nestávalová. Systém je dočasný, na tři roky, než město otevře terminál zájezdových autobusů. Město chce placeným systémem regulovat počet krátkodobých návštěvníků a zvýšit příjmy z turismu. Každý rok přijede do Českého Krumlova kolem 16.000 zájezdových autobusů, turistů ročně zhruba dva miliony. V Českém Krumlově žije asi 13.000 lidí.

Autobusy mohou přijet i bez rezervace, ale za vyšší poplatek, 1500 Kč za příjezd a odjezd.Vjezd zdarma budou mít proti původním plánům autobusy se žáky základních škol, které do města často jezdí na výlety.