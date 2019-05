Český komiksový fenomén Čtyřlístek baví už třetí generaci dětí

Dětský časopis Čtyřlístek je český fenomén, který podobně jako o něco starší Mateřídoušku nebo Sluníčko čte už několikátá generace dětí. Komiks - původně "veselé obrázkové čtení" s příhodami psí slečny Fifinky, vynalézavého kocoura Myšpulína, bojácného zajíce Pindi a siláckého prasátka Bobíka, se poprvé objevil na stáncích 15. května 1969. A jeho popularita vydržela do dneška, současné narozeninové vydání nese číslo 665.

Za svůj vznik vděčí Čtyřlístek vděčí uvolněné atmosféře druhé poloviny 60. let, která umožnila tehdy čtyřiadvacetiletému grafikovi Jaroslavu Němečkovi vyjet na svatební cestu do Itálie. "V obchodě jsem tam uviděl komiksové časopisy. A hned jsem si řekl - copak to neumíme také? A bylo to," vzpomínal před lety Němeček. Po návratu do vlasti si prý s manželkou sedli k lahvi italského vína a za jedno odpoledne vymysleli čtveřici postaviček inspirovanou zvířecím světem. Od sedmého čísla našli ideální autorku Ljubu Štíplovou (1930 až 2009), která dávala dobrodružstvím osobitý švih až do své smrti. Dnes se v psaní střídají různí autoři, výtvarná podoba ale stále závisí na Němečkovi.

Na vrcholu slávy se tisklo 220.000 exemplářů a v trafikách se po každém novém vydání nedostatkového magazínu jen zaprášilo. Čtyřlístek tak přežil i nástup atraktivní konkurence po roce 1989. Dnes se sice počty výtisků pohybují kolem čtvrtiny toho, co se prodávalo v 80. letech, Čtyřlístek ale obsadil i další teritoria. Existují počítačové hry nebo aplikace pro chytré mobilní telefony, postavičky se dají nalézt na oblečení, školních potřebách i poštovních známkách.