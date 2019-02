Český film Hurvínek a kouzelné muzeum byl uveden ve stovce zemí

Český animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum byl v loňském roce uveden v téměř stovce zemí světa. Snímek byl představen na 26 festivalech a s úspěchem vstoupil do distribuce 90 zemí, například do USA, Číny, Německa nebo Jižní Koreje. V březnu snímek vstupuje do distribuce ve Velké Británii a v Rusku, kde bude uveden ve více než tisícovce kin. Na festivalu v americkém San Diegu získal Hlavní cenu pro celovečerní animovaný film. V tiskové zprávě o tom informovala mediální zástupkyně filmu Uljana Donátová. "V novodobé historii se stal Hurvínek naším nejúspěšnějším animovaným filmem v zahraničí. Jako rodinný film je také ze všech našich filmů nejčastěji dabován do nejrůznějších světových jazyků," uvedl režisér a producent filmu Martin Kotík.

V českých kinech měl Hurvínek a kouzelné muzeum premiéru v roce 2017. Na 3D snímku pracovali tvůrci pod vedením Kotíka a výtvarníka Martina Zahradníka sedm let.