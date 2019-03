Český Cirk La Putyka vystupuje až do srpna v Berlíně

Vystoupení českého souboru Cirk La Putyka mají až do srpna možnost zhlédnout obyvatelé německé metropole. Ve známém berlínském divadle a varieté Chamäleon odehraje uskupení téměř 180krát představení nazvané Vzpomínky bláznů (Memories of Fools). Úspěšnou premiéru si kus o snech a fantastické cestě do vesmíru odbyl tento týden.

"Je to hrozně zajímavá zkušenost, v Čechách se tohle vlastně vůbec nepraktikuje hrát 180 představení v řadě. Je to úplně jiný způsob práce, než známe my," poznamenal režisér Rosťa Novák. V Berlíně je to naopak zvykem, a divadlo Chamäleon tak má standardně v programu - až na drobné výjimky - celých šest měsíců jen jediné představení. Náročnému rytmu se muselo přizpůsobit i představení, v němž se kombinují akrobatické prvky nového cirkusu s divadlem, tancem nebo kouzelnickým vystoupením. Vystupování před německým publikem podle Nováka má i další specifika. Velká část diváků například od podobného představení, kterému se zatím dostává dobrých kritik, očekává jen akrobacii, což ale není styl Cirku La Putyka, pro který hraje zásadní roli i příběh. Představení českého souboru tak vedle akrobacie může zaujmout i způsobem vyprávění, výraznými kostýmy, svéráznými postavami nebo krátkými videoprostřihy.