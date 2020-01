Česku se podle Babiše daří, vláda chce investovat do lidí

Vláda chce v budoucnu investovat podobně jako dosud hlavně do lidí, řekl ve svém novoročním projevu premiér Andrej Babiš (ANO). Za klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl budoucí přínosy digitalizace i důležitost práce na kyberbezpečnosti. Česko podle Babiše prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie a sebevědomě se prezentuje i v zahraničních vztazích. Babiš dodal, že i letos kabinet počítá s růstem důchodů a platů. "Plníme, co jsme vám slíbili a budeme v tom pokračovat," řekl. Za klíčový považuje premiér stavební zákon. Za prioritu Babiš označil i vymahatelnost práva, především problematiku exekucí a boj proti poskytovatelům nevýhodných půjček.

Země se podle Babiše nemusí bát možného zpomalení světové ekonomiky. "Čeká nás skvělé období. Jsme Česká republika, země pro budoucnost! Za naší vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze, a tím ekonomické problémy ještě umocnila a neúměrně prodloužila," uvedl. Zmínil i investiční plán, který kabinet představil v polovině prosince. Celkem 20.000 projektů za osm bilionů korun podle Babiše shrnuje potenciál na příštích 30 let. "Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty hned teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem," uvedl.

O vzdušných zámcích a růžových brýlích mluví opoziční politici v reakci novoroční projev premiéra Andreje Babiše (ANO). Forma i obsah byla návratem do 80. let, všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi, podotkl předseda ODS Petr Fiala. "Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!" uvedl na twitteru předseda lidovců Marek Výborný‏. Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil‏ na stejné sociální síti upozornil na to, že po šesti letech ve vládě Babiš stále naříká nad tím, co vše v Česku chybí. "Nepřizná při tom občanům, že nejenom (ne)výstavba dálnic potvrzuje, že jeho sliby zůstávají jen v podobě vzdušných zámků. Takhle se nedá řídit ani firma ani stát," dodal.