Českou technologii na přeměnu plastových odpadů na olej využijí Britové

Česká firma Pol Oil bude dodávat svou technologii Optimus na výrobu oleje z plastového odpadu do Velké Británie. Její mateřská společnost ADI obdržela povolení na provoz čtyř zařízení v Norfolku na východu země. ČTK to řekl Martin Hodan z firmy ADI. Během dvou let by podle něj společnost chtěla v Británii spustit až 70 podobných zařízení, které denně přemění zhruba 70 tun plastového odpadu na 70.000 litrů oleje, které budou odebírat tamní petrochemické závody. Realizační náklady projektu jsou přibližně 32 milionů liber (asi 950 milionů korun).