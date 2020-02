Českou pomoc Číně by mohl převézt vládní speciál

Prezident Miloš Zeman požádá premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda schválila vyslání armádního speciálu s humanitární pomocí do Číny. Poveze pomoc na boj proti koronaviru z krajů či firem. Vlastní sbírku pořádá i Pražský hrad. ČTK to řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Zeman podle kancléře požádá Babiše, aby pomoc do Číny přepravilo armádní letadlo. Na palubě by mělo mít materiál, který shromáždí dárci z krajů, od soukromých subjektů i firem. Mynář předpokládá, že příští týden by mělo být k dispozici asi šest tun materiálu. Armádní stroj by měl pomoc přepravit do míst, kde budou nejvíce potřeba. Lokaci by měl zajistit ve spolupráci s čínskými úřady český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík.

Připravuje se také oficiální pomoc České republiky. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se za pět milionů korun nakoupí zdravotnický materiál, dalších pět milionů korun Česká republika daruje prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO).