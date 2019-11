Česko zvažuje další podporu maliským silám v boji s terorismem

Česko zvažuje další podporu maliským ozbrojeným silám v boji proti teroristickým skupinám v regionu. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Čeští vojáci nyní v Mali působí ve výcvikové misi Evropské unie a v misi OSN. Francouzský deník Le Monde v pondělí napsal, že by se Česko mělo s dalšími státy zapojit do operace speciálních sil v Mali, Burkině Faso a Nigeru.

Česko má nyní v Mali asi 120 vojáků. Slouží převážně v misi EU, jejímž úkolem je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Souběžně s misí Evropské unie má v Mali také svou misi MINUSMA Organizace spojených národů (OSN), v níž působí pět českých vojáků. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) minulý týden oznámil, že česká armáda v příštím roce převezme velení evropské mise v Mali. Čeští vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost.