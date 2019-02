Česko začalo kontrolovat veškeré hovězí maso dovezené z Polska

Veškeré hovězí maso z Polska musí od¨čtrtka projít kontrolou v certifikované laboratoři. Dokud nebudou výsledky testů, maso nebude smět na český trh. Opatření oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Reagoval tak na nález 700 kilogramů polského hovězího nakaženého salmonelou, které bylo ve skladu ve středních Čechách. Policie se již od středy zaměřila na kontrolu nákladních vozidel, pokud budou mít podezření na problematické zboží, vyrozumí krajské veterináře.

Hovězí maso se salmonelou z Polska se v Česku podle ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda dostalo do pěti míst. A to do Zlínského kraje, Brna, Olomouce, Pohořelic a Kozomína. Firmy maso buď likvidují, nebo stahují z prodeje.