Česko vyslalo do Jordánska lékaře v rámci programu Medevac

Z Česka odletěl do Jordánska tříčlenný lékařský tým v rámci programu Medevac. Lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady budou v Ammánu pomáhat syrským uprchlíkům žijícím v uprchlických táborech v Jordánsku a sociálně slabým Jordáncům. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo vnitra. "Jedná se o lékařský tým specializovaný na plastickou a rekonstrukční chirurgii," uvedlo ministerstvo. Lékaři budou v Jordánsku do 29. září. Podle úřadu je obtížné předem odhadovat, kolik lidí budou lékaři operovat, bude to záviset na konkrétních pacientech a zákrocích. Do Jordánska se letos v rámci programu Medevac plánují ještě další dvě lékařské mise. Za dva měsíce odletí do blízkovýchodní země na deset dní oftalmologové z Fakultní nemocnice Hradec Králové a od 21. do 30. listopadu budou v Jordánsku také ortopedi z Ústřední vojenské nemocnice.

Další dvě mise v rámci programu Medevac se plánují do Senegalu. Obě by se měly uskutečnit na přelomu listopadu a prosince, do africké země by měli zamířit odborníci na problémy nosního, ušního a krčního ústrojí a gynekologové.