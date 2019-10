Česko výrazné ochlazení nečeká, do poloviny listopadu budou teploty spíše nadprůměrné

Českou republiku zatím výrazné ochlazení nečeká. V příštím týdnu by podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu mělo být až 22 stupňů. Období do poloviny listopadu pak bude teplotně spíše nadprůměrné. Srážek bude o něco méně, než je v tomto období obvyklé. Nejvíce pršet by mělo v týdnu od 28. října. Nejteplejší by měl být příští týden. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem devíti stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem pěti stupňů. Maximální denní teploty budou většinou 17 až 22 stupňů, při nízké oblačnosti 11 až 16 stupňů Celsia.