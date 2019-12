Česko vyhrálo spor s EK kvůli kontrolám v zemědělství

Česká republika vyhrála spor s Evropskou komisí kvůli kontrolám v zemědělství. Soudní dvůr EU vyhověl žalobě Prahy a zrušil rozhodnutí Evropské komise, kterým ze zemědělských fondů pro Česko vyloučila víc než 3,8 milionu korun. "Evropská komise tak bude muset České republice tuto částku vrátit," oznámilo ministerstvo zahraničí. Spor se týkal kontrol v zemědělství, které jsou prováděny přímo na místě různými kontrolními orgány. Komise tvrdila, že tyto kontroly nemohou být prováděny v rozmezí delším než 14 dní, u kontrol zvířat byla lhůta 48 hodin. "Tento názor komise nemá žádnou oporu v unijním právu, příslušný předpis totiž tyto lhůty spojuje s předchozím oznámením kontroly, tedy se sdělením zemědělci, že k němu v určitý den přijedou kontroloři. Komise však tvrdila, že první kontrola fakticky avizuje další," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Soudní dvůr upozornil Evropskou komisi, že její požadavek by ve skutečnosti naopak efektivitu kontrol snížil. Pokud by totiž rozmezí mezi jednotlivými kontrolami nesmělo překročit výše zmíněné lhůty, nebylo by možné jednotlivé požadavky kontrolovat v nejpříhodnějším termínu. Vhodná období pro kontrolu různých požadavků se totiž nemusí vždy překrývat.