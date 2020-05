Česko uvolnilo režim na hranicích, od středy bude možné na 48 hodin cestovat mezi ČR, SR a Maďarskem

Česko v úterý uvolnilo režim na hranicích, který byl od 16. března omezený kvůli šíření nemoci covid-19. Nově jsou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové a otevřely se i všechny hraniční přechody mezi těmito státy. Nadále ale zůstává povinnost při vstupu do Česka předložit negativní test na covid-19. V platnosti zůstává i opatření, které zakazuje vstup do Česka turistům.

Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. Napsal to ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a na twitteru to zmínil také premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem. Petříček zároveň oslovil rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích. "V případě Rakouska jsme to připraveni udělat ve stejný okamžik jako se Slovenskem. Ale čekáme na reakci rakouské strany," uvedl ministr zahraničí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové.