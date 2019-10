Česko se zapojí do projektu letky transportních letadel

Česká republika se zapojí do vzniku mezinárodní letky transportních letadel. Armáda tak získá lepší přístup ke strategické letecké přepravě či k zajištění tankování za letu a k přepravě zraněných. Zapojení do iniciativy na návrh ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) schválila vláda. Ministerstvo obrany za vstup do projektu zaplatí jednorázově 594 miliony korun, poté bude každoročně platit 32,6 milionu korun na provoz a deset milionů na personál. Náklady za 30 let budou kolem 1,87 miliardy korun, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Mnohonárodní flotilu víceúčelových tankovacích a transportních letadel společně zakládají Nizozemsko, Německo, Belgie, Lucembursko a Norsko. Cílem je vznik mnohonárodní letky osmi letounů Airbus A-330, které budou mít mateřské základny v Nizozemsku a v Německu. "Program vznikl na základě analýzy nedostatečných vojenských schopností evropských států NATO v oblasti tankování za letu, strategické přepravy a evakuace raněných (MEDEVAC)," uvedl Fajnor. Česká republika se podle něj plánuje do iniciativy zapojit oficiálně na zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu na konci října.