Česko se loučí s Karlem Gottem, na Žofín stále míří tisíce lidí

Za mimořádného zájmu veřejnosti začalo v pátek v osm hodin ráno v pražském paláci Žofín poslední rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. Do metropole se stále sjíždějí jeho fanoušci ze všech koutů Česka i ze zahraničí. Do Velkého sálu paláce, kde je na pódiu umístěna rakev s ostatky zpěváka, lidé přicházejí v tichosti, někteří se slzami v očích. Většina má drobnou kytičku, něktří ale přinášejí i veliké kytice. Pokládají je, krátce se zastavují. Po odchodu z paláce Žofín lidé venku čekají ve frontách, aby se mohli zapsat do čtyř silných kondolenčních knih. V sále zní výběr Gottových písní, pořadatelé zvolili pomalejší skladby. Zaznívají i písně v němčině.

Rakev zdobí květinové srdce od manželky Ivany s nápisem "Miluji tě navždy", nad ní visí velká černobílá Gottova fotografie. Rakev je obklopena velikými bílými hořícími svícemi, po stranách pódia stojí vojáci. Na pódiu vedle státní vlajky je vystaveno Gottovo vyznamenání za zásluhy I. stupně, které v roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Klause. Po rozhodnutí vlády se rozloučení koná se státními poctami. U stupínků vedoucích k rakvi stojí čtyři muži, kteří jsou připraveni napomáhat plynulému postupu smutečních hostí a pomáhají umisťovat květiny. V sále je od rána mnoho věnců a květinových košů od Gottovy rodiny, firem i veřejných institucí.

Zástupci Žofína na základě předchozích smutečních akcí v paláci odhadují, že za celý den se stihne s populárním zpěvákem rozloučit na 50.000 lidí. V sobotu se pro pozvané hosty koná zádušní mše ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek.

Gott byl hvězdou české populární hudby od 60. let až do současnosti. Vydal skoro tři stovky alb, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a naposledy v roce 2017. Jeho úmrtí vyvolalo mimořádný ohlas doma i v zahraničí.