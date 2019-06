Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU

Česko se připojilo k evropské občanské iniciativě za dostupné bydlení, která usiluje o nastavení unijních pravidel pro snadnější získání střechy nad hlavou. Několik organizací už začalo sbírat podpisy Čechů a Češek. Pokud se jich podaří do března příštího roku získat víc než 15.750 a v celé EU pak dohromady milion, měla by se Evropská komise problémem zabývat a předpis připravit. Novinářům to řekl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. "V porovnání s příjmy našich domácností je cena bytu nejvyšší v celé Evropě. Člověk, který má průměrnou mzdu, tedy příjmově průměrná rodina u nás pracuje na to, aby ve větších městech získala byt, 11,2 roku. Od toho se odvozují i ceny nájemného," zdůvodnil zapojení sdružení do evropského sbírání podpisů Taraba.

V Česku je možné archy podepisovat ve všech poradnách Sdružení nájemníků ČR. Do sbírání podpisů se zapojila i Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a její organizace či Rada seniorů.