Česko přispěje asi 300 miliony korun na evropskou pomoc Turecku

Česko v letech 2019 až 2023 přispěje na evropskou pomoc Turecku zhruba 300 miliony korun. Návrh schválila vláda. Pomoc pro Turecko je součástí dohody mezi Evropskou unií a Tureckem o spolupráci při řešení migrační krize. Celkem by Turecko mělo dostat od EU ve stanoveném období tři miliardy eur (78 miliard korun), z toho dvě miliardy z unijního rozpočtu a jednu miliardu z rozpočtů jednotlivých států. Evropská unie se v roce 2016 dohodla s Tureckem na poskytnutí finanční podpory výměnou za to, že Ankara zastaví příliv migrantů přes řecké ostrovy do Evropy.