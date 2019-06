Česko připravuje infrastrukturu pro ekologicky šetrné automobily

V Česku by v příštích letech mělo být víc nabíjecích stanic pro elektromobily. Polostátní firma ČEZ jich plánuje vybudovat několik stovek. Ministerstvo dopravy tak reaguje na zpřísňování emisních limitů. Očekává, že až pětina vozidel bude do deseti let jezdit na jiná paliva než benzin nebo naftu. Nejedná se ale jen o elektřinu, podle zmocněnce ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského je potřeba podporovat i ostatní alternativní paliva, jako je například vodík. Pro vozy s tímto pohonem plánuje také vybudovat několik desítek stanic.

Podle šéfredaktora webu hybrid.cz Jana Horčíka je ale v současné době podpora vodíku v běžné dopravě zbytečná a stát by se měl víc soustředit na podporu elektromobility. Česku totiž hrozí, že v budoucnu bude mít nedostatečenou síť dobíjecích stanic.