Česko přijme z Francie pacienty s koronavirem, oznámil premiér

Česká republika poprvé vypomůže jinému státu s hospitalizací pacientů trpících nemocí covid-19. Do nemocnice v Brně poputuje šest nakažených z Francie, která je v boji proti koronaviru značně přetížená. O přijetí pacientů ze zahraničí informoval v neděli premiér Andrej Babiš. „Francie nás požádala o pomoc, my jsme jim vyhověli, a v nejbližší době by fakultní nemocnice v Brně měla přijmout šest nemocných z Francie,“ řekl Babiš v České televizi. Vláda nabídla Francii 14 míst. Po Itálii, Španělsku a Slovinsku je to další pomoc ze strany české vlády. Do zmíněných tří zemí poslalo Česko zdravotnické pomůcky.