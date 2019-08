Česko přidá další stovky milionů na boj se suchem

Půl miliardy korun navíc na vodohospodářská opatření získá ministerstvo zemědělství. To podle tiskové zprávy vynaložilo v letošním roce na obnovu rybníků, vodovodů, kanalizací, závlah nebo na opatření proti povodním zhruba dvě miliardy korun. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) je nutné zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Ministerstvo zemědělství chce prioritně podpořit výstavbu veřejných vodovodů a kanalizací, do níž by měl stát mezi lety 2017 a 2024 investovat 4,8 miliardy korun. Peníze by měly získat města a obce nebo vodohospodářské společnosti, kde více než 90 procent vlastní města a obce. Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.