Česko povolí vstup občanů EU do země na maximálně 3 dny

Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do České republiky, pokud přijedou za účelem výkonu ekonomické činnosti a doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na hranicích ale budou muset předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus, stejně jako čeští občané, kteří se do země vracejí. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na delší dobu budou moci přicestovat například sezonní pracovníci za předpokladu, že jejich zaměstnavatel splní dané podmínky.