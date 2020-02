Česko pošle miliony na lékařskou pomoc migrantům

Ministr Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí navrhne vládě, aby vyčlenila 54 milionů korun na humanitární program zaměřený na zdravotnickou pomoc Medevac. Je to o šest milionů méně, než se plánovalo, protože i tohoto programu se dotklo krácení rozpočtu o deset procent. Informaci přinesl deník Právo. Program se podle odůvodnění resortu vnitra zaměří „na posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví“. Podle zprávy pro vládu se program letos soustředí do tří hlavních oblastí – na Blízký východ, na východní Evropu a na severní Afriku a země Sahelu. „Program Medevac bude letos pomáhat především ve zdrojových zemích migrace do Evropské unie, v zemích prvního vysídlení a zemích, které se potýkají s důsledky velkého množství vnitřně vysídlených obyvatel na svém území,“ řekl Právu ministr Hamáček.